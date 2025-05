Roy Paci dedica Tromba a Sofia | inno d’amore critica politica e impegno sociale

Roy Paci celebra l’amore e l’impegno sociale con il suo nuovo singolo "Tromba", un inno dedicato a Sofia. Ma non è solo una dedica romantica: il brano si intreccia con la critica politica, riflettendo un’arte che abbraccia le sfide del nostro tempo. Con la sua tromba, Paci non solo esprime passione, ma invita anche a una riflessione profonda. Scopri come la musica può diventare un potente strumento di cambiamento.

Il singolo Tromba nasce come un inno d’amore, dedicato a Sofia, ed è il frutto della passione senza limiti di Roy Paci, compositore e trombettista italiano. Durante una recente intervista, l’artista ha raccontato con sincera emozione come il brano sia il tributo a uno strumento che ha segnato la sua vita, definendolo il motore che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roy Paci dedica “Tromba” a Sofia: inno d’amore, critica politica e impegno sociale

Cerca Video su questo argomento: Roy Paci Dedica Tromba Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roy Paci: “Un brano per la mia tromba, il suo suono vale più delle parole”; Roy Paci dedica “Tromba” a Sofia: inno d’amore, critica politica e impegno sociale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roy Paci e il suo nuovo singolo “Tromba”: un inno d’amore e denuncia sociale

Riporta ecodelcinema.com: Roy Paci presenta il suo nuovo singolo "Tromba", un tributo alla sua tromba Sofia, che affronta temi sociali e politici, riflettendo sul potere della musica come strumento di cambiamento.

Roy Paci lancia il singolo ‘Tromba’ il 25 aprile, una dedica ironica e critica alla sua tromba Sofia

Come scrive gaeta.it: Roy Paci presenta il suo nuovo singolo ‘Tromba‘, in uscita il 25 aprile, giorno ricco di significati per l’artista. Il brano, scritto insieme a Lorenzo Vizzini, dedica attenzione alla tromba Sofia, ...

Roy Paci: "La tromba mi ha salvato, oggi sono felice 'tre quarti'"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Il singolo 'Tromba' è una dichiarazione d'amore a Sofia, il suo più grande amore. Chi lo conosce sa bene che si tratta della tromba di Roy Paci, compositore e trombettista italiano di gr ...