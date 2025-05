Rottura musk-trump

La rottura tra Musk e Trump segna un nuovo capitolo nel già turbolento panorama politico e tecnologico americano. Mentre il mondo osserva, la satira si fa strada per raccontare queste dinamiche. La vignetta di oggi su Il Fatto Quotidiano coglie l’assurdità di questa frattura, trasformando la tensione in ironia. È un momento da non perdere: chi meglio di Natangelo può illuminarci su questo conflitto tra giganti?

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #musk #trump #usa #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo

Trump sotto assedio: Dazi dichiarati “illegali” e rottura con Elon Musk

Scopri gli ultimi sviluppi sul caso Trump sotto assedio, con i dazi dichiarati illegali da una corte federale e la rottura con Elon Musk.

Rottura musk-trump – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #musk #trump #usa #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo

Elon Musk contro Trump, addio al veleno: «Deluso dalle legge di bilancio». Lo scontro sul «Big, beautiful bill»

Si legge su ilgazzettino.it: La rottura era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Elon Musk prende le distanze da Donald Trump, in un gesto che scuote le fondamenta del patto tra ...

Perché Elon Musk ha lasciato la Casa Bianca, le vere ragioni della rottura con Trump

Riporta money.it: Elon Musk lascia l'amministrazione Trump: ecco le vere ragioni dietro l'addio al Doge, tra critiche alla legge di bilancio e interessi economici messi a rischio.