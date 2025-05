Rottamazione-quater | pagamenti agevolati con moduli ufficiali entro il 31 maggio 2025

Con l'avvicinarsi della scadenza per la Rottamazione-quater, è il momento perfetto per riprendere in mano le proprie finanze. Fino al 31 maggio 2025, i pagamenti agevolati con moduli ufficiali possono davvero fare la differenza. Non perdere l’opportunità di liberarti dai debiti in modo vantaggioso! Ricorda, una gestione attenta delle scadenze può regalarti non solo serenità, ma anche un futuro finanziario più luminoso.

Con l'avvicinarsi della scadenza per la prossima rata della Rottamazione-quater, i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti devono prestare attenzione alle nuove scadenze. In modo da mantenere i vantaggi concessi dalla Agenzia delle entrate-Riscossione, è fondamentale rispettare il piano di Definizione agevolata delle cartelle. In particolare, il versamento deve essere effettuato entro il 31.

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno

La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza.

