Rose Villain e Tony Effe | victoria’s secret e Radio Vega Summer Tour 2025

Preparati a un'estate da urlo! Rose Villain e Tony Effe si uniscono per "Victoria's Secret", un singolo che promette di far vibrare le onde radio e le classifiche nel 2025. Con un sound fresco e travolgente, la canzone segna il ritorno di due artisti amati, in un periodo in cui la musica urban sta dominando il panorama. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza musicale che farà ballare tutta Italia!

Tra anticipazioni, indizi e commenti sui social, l’attesa si è finalmente conclusa. Rose Villain annuncia il ritorno con il nuovo singolo ‘victoria’s secret’ (Warner Music Italy) in collaborazione con Tony Effe. La canzone, destinata a conquistare le classifiche, debutterà stanotte, regalando al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Un connubio di talento e passione Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rose Villain e Tony Effe: victoria’s secret e Radio Vega Summer Tour 2025

Rose Villain apre il pop up store di Good Villain a Milano

Milano accoglie il pop up store di Good Villain, il brand di make up e skin care lanciato da Rose Villain a inizio 2025.

Cerca Video su questo argomento: Rose Villain Tony Effe Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Rose Villain e Tony Effe tornano a collaborare in “Victoria’s Secret”: il testo e il significato della canzone; Rose Villain e Tony Effe hanno capito come vincere l'estate con victoria's secret; Rose Villain e Tony Effe: testo e significato di “Victoria’s Secret”; In arrivo victoria's secret. Rose Villain e Tony Effe tornano a infiammare l'estate. 🔗Cosa riportano altre fonti

Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe, significato: “Con te io non la temo la pioggia”

msn.com scrive: Qual è il significato di Victoria's secret di Rose Villain feat. Tony Effe? La canzone trasuda passione a ogni strofa. Rose Villain e Tony Effe tornano a collaborare insieme con la canzone Victoria's ...

Rose Villain e Tony Effe hanno capito come vincere l'estate con "victoria's secret"

Come scrive cosmopolitan.com: In un mondo di hit estive up tempo e spensierate, Rose Villain e Tony Effe hanno puntato tutto su un «Pararara» dagli accenti vagamente malinconici. Il loro nuovo featuring si intitola "victoria's sec ...

Rose Villain e Tony Effe tornano a collaborare in “Victoria’s Secret”: il testo e il significato della canzone

Segnala deejay.it: Victoria’s Secret è il singolo di Rose Villain con Tony Effe e il testo della canzone si sviluppa attorno a una relazione intensa e contraddittoria, immersa in un’atmosfera sensuale. La canzone è un ...