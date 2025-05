Romano di Lombardia trovati veicoli rubati al Parco del Serio | all’interno materiale da scasso

Sotto il sole del Parco del Serio, un'inaspettata scoperta: otto veicoli rubati e attrezzi da scasso. Questo ritrovamento non è solo un colpo alla criminalità, ma mette in luce un fenomeno in crescita: il furto di veicoli in aree naturali. Con il turismo che fiorisce, è più che mai cruciale proteggere le bellezze italiane e la sicurezza dei cittadini. Scopri quali strategie stanno adottando le forze dell’ordine per garantire un'estate ser

Bergamo, 30 maggio 2025 – Otto mezzi rubati e attrezzi da scasso trovati nella riserva naturale del Parco del Serio. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei reati predatori, gli agenti della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale hanno scoperto un vero e proprio deposito di veicoli rubati all’interno del Parco del Serio, nel territorio comunale di Romano di Lombardia. In totale, sono stati rinvenuti otto veicoli di provenienza furtiva, di cui sei autocarri cassonati e due autovetture, tutti rubati nel corso del mese di maggio in diverse località del nord Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Romano di Lombardia, trovati veicoli rubati al Parco del Serio: all’interno materiale da scasso

Non si fermano all'alt della polizia: trovati con migliaia di euro e gioielli risultati rubati nella provincia di Verona

Non si sono fermati all’alt della polizia, nonostante fossero trovati in possesso di migliaia di euro e gioielli risultati rubati nella provincia di Verona.

