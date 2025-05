Romano di Lombardia scoperti veicoli rubati al Parco del Serio | all’interno materiale da scasso

A Romano di Lombardia, la scoperta di otto veicoli rubati nel Parco del Serio solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza nel nostro paese. Tra autocarri e auto, i mezzi custodivano attrezzature da scasso, suggerendo un'organizzazione colpita sul fatto. Questo episodio si inserisce in un trend crescente di furti e rapine, mettendo in luce l’urgenza di una risposta adeguata da parte delle autorità. La protezione delle nostre comunità è una priorità per tutti!

In totale, sono stati rinvenuti otto veicoli di provenienza furtiva, di cui sei autocarri cassonati e due autovetture, tutti rubati nel corso del mese di maggio in diverse località del nord Italia. Non solo, a bordo dei mezzi è stato rinvenuto materiale che fa pensare a un utilizzo operativo per la commissione di furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Romano di Lombardia, scoperti veicoli rubati al Parco del Serio: all’interno materiale da scasso

Notte di paura: forzano il posto di blocco con due veicoli rubati, uno si ribalta

Fermo, 15 maggio 2025 – Una notte di terrore ha colpito le strade fermane, quando alcuni malviventi, a bordo di due veicoli rubati, hanno forzato un posto di blocco e cercato di speronare le auto della polizia.

