Roma violentata e sequestrata in un bar | arrestato il titolare

Una storia inquietante si aggiunge al dibattito crescente sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Una donna di 48 anni è stata vittima di un brutale sequestro e violenza all'interno di un bar, portando all'arresto del titolare. Questo triste episodio non solo evidenzia la vulnerabilità delle donne, ma solleva interrogativi su come garantire un ambiente sicuro in contesti che dovrebbero essere di svago e socializzazione. La sicurezza è un diritto fondamentale: facciamo sentire la nostra voce!

Costretta a seguire il titolare di un bar nella cantina del locale, dove è stata violentata e sequestrata per circa un’ora. E’ quanto ha denunciato una 48enne romana ai carabinieri, che hanno arrestato il proprietario del locale. Le accuse, per il 28enne romano, sono di sequestro di persona e violenza sessuale. Ieri sera, a seguito di una richiesta al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti in viale Eritrea dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna nei pressi di un bar. La vittima costretta dall’uomo a seguirlo in cantina . Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato la 48enne, ferita al volto e in forte stato di agitazione, che riferiva di essere stata vittima di violenza sessuale all’interno del locale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, violentata e sequestrata in un bar: arrestato il titolare

Una donna è stata sequestrata e violentata in un bar a Roma

Un episodio terribile che scuote Roma e solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici. La violenza subita da questa donna nel Quartiere Africano, dopo un malore, è un campanello d'allarme per tutti noi.

Cerca Video su questo argomento: Roma Violentata Sequestrata Bar Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, porta cliente in cantina e la violenta: arrestato titolare di un bar by AdnKkonos. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roma, porta cliente in cantina e la violenta: arrestato titolare di un bar

Da reggiotv.it: (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione Salaria hanno arrestato un 28enne romano con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una 48enne romana. La segnalazione al 112 è av ...

Roma, donna entra in un bar per un lieve malore e viene stuprata in cantina: arrestato il titolare del locale

Scrive msn.com: I carabinieri della Stazione Salaria hanno arrestato un 28enne romano con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una 48enne romana. La segnalazione al 112 ...

Choc a Roma: ventenne sequestrata, narcotizzata e stuprata da due uomini conosciuti su Instagram

Riporta romatoday.it: Choc a Roma. Una ragazza ha denunciato di essere stata ... la giovane è stata trovata dal fidanzato in stato confusionale davanti a un bar di Torre Angela dove le ha poi raccontato l'accaduto.