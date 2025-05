Roma violenta una cliente in cantina arrestato il proprietario di un bar

Un bar, un luogo di convivialità, si trasforma in un incubo: a Roma, un proprietario di 28 anni è stato arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona. Questo inquietante episodio evidenzia un trend allarmante di violenza nei luoghi pubblici. La comunità deve unirsi per chiedere maggiore sicurezza. È tempo di dire basta! Ripensiamo insieme agli spazi che ci circondano e proteggiamo chi frequenta i nostri locali.

Un uomo di 28 anni, residente a Roma, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Salaria con le gravi accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna di 48 anni, anch'essa romana. La segnalazione è giunta al numero di emergenza 112 nella serata di ieri. I militari, una volta arrivati sul posto, hanno trovato la vittima in evidente stato di shock e con ferite al volto. La donna avrebbe riferito ai carabinieri di essere stata aggredita e violentata all'interno del locale gestito dal presunto aggressore.

