Roma tutto fatto per Gasperini | rifiutata la Juventus

Gasperini alla Roma: una scelta che segna un nuovo capitolo nel calcio italiano! Dopo anni di successi a Bergamo, l’allenatore ha respinto le sirene della Juventus per abbracciare una sfida avvincente nella capitale. Con il suo stile di gioco innovativo, Gasperini potrebbe riportare la Roma ai vertici, mentre l'eterna rivalità con i bianconeri si infittisce. È tempo di sognare in grande: sarà lui a scrivere la storia giallorossa?

Gasperini sarà il prossimo allenatore giallorosso, non è andato a buon fine il tentativo last minute della Vecchia Signora. Dopo nove anni straordinari a Bergamo, Giampiero Gasperini ha deciso di salutare l’Atalanta. Il suo percorso sarà ricordato per sempre, dalle notti europee fino alle finali di Coppa Italia, passando ovviamente per il grande successo in Europa League. L’Atalanta del Gasp ha fatto innamorare migliaia di tifosi, non solo a Bergamo. Il suo carattere esuberante e alcune dichiarazioni fuori dagli schemi non potranno mai mettere in secondo piano il lavoro eccellente fatto con la Dea. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gasperini non si sbilancia sul suo futuro: «Ci sarà tempo per pensarci, dobbiamo goderci questa serata. Sullo scudetto…»

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, rimane vago sul suo futuro dopo la recente vittoria contro la Roma.

Cosa riportano altre fonti

