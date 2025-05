Roma truffa a un’anziana fingendosi carabiniere e avvocato | arrestato 34enne

Un nuovo caso di truffa ai danni degli anziani scuote Roma, mettendo in luce un fenomeno in costante crescita. Un 34enne si è finto carabiniere e avvocato per raggirare un’85enne, sottraendole oro e contanti. Questa triste vicenda ci ricorda l'importanza della sensibilizzazione contro le frodi, che mirano a sfruttare la vulnerabilità degli over 65. Proteggere i più fragili è un dovere di tutti: non abbassiamo la guardia!

L’uomo, domiciliato a Napoli, ha raggirato un’85enne per sottrarle oro e contanti. Roma, 30 maggio 2025 – Si è finto carabiniere al telefono e poi avvocato alla porta per truffare un’anziana di 85 anni, ma è stato colto in flagrante dai veri militari dell’Arma. Un uomo di 34 anni, di origini ucraine e domiciliato a Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina con l’accusa di truffa aggravata. L’operazione è scattata in via Lucio Papirio, dove una pattuglia in transito ha notato un uomo dall’atteggiamento sospetto aggirarsi in un cortile condominiale. I militari, insospettiti, lo hanno seguito e hanno sentito la sua voce provenire da un appartamento, mentre chiedeva con insistenza soldi e gioielli a una donna in lacrime. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, truffa a un’anziana fingendosi carabiniere e avvocato: arrestato 34enne

