Roma stretta su strutture abusive e malamovida | sospese due licenze

Roma alza il tiro contro l’abusivismo e la malamovida: due licenze sospese e un bar chiuso a San Lorenzo. Un'azione decisa che segna un cambio di passo in una città che desidera tornare a respirare sicurezza e ordine, soprattutto nei luoghi simbolo della movida giovanile. È tempo di ripensare le serate romane, puntando su esperienze autentiche e di qualità, lontane da irregolarità e disagi. La Capitale merita di brillare!

Chiuso un bar a San Lorenzo e sospese attività irregolari nel centro della Capitale. Roma, 30 maggio 2025 – Lotta senza tregua all’abusivismo e alla malamovida nel cuore della Capitale. La Polizia di Stato ha posto i sigilli a due strutture ricettive irregolari e a un bar nella zona di San Lorenzo, epicentro della vita notturna romana. In particolare, un’attività formalmente registrata come bed and breakfast è risultata operare come affittacamere, con il raddoppio dei posti letto e la presenza di ospiti mai comunicati. Un’altra struttura, una “ghost house” sconosciuta al portale “Alloggiati Web”, ma regolarmente pubblicizzata online, ha visto la sospensione della licenza per otto giorni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it