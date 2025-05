Roma si fingono operai Areti e rubano oro rosso davanti agli uffici di polizia

A Roma, una banda di ladri ha messo in scena un audace colpo, travestendosi da operai Areti per rubare chili di rame sotto il naso delle forze dell'ordine. Questo episodio non è solo un crimine, ma un segnale di un fenomeno più ampio: l’aumento delle attività illecite in contesti apparentemente sorvegliati. È sconcertante pensare a come la bravura nel mascherarsi possa minacciare anche le strutture di sicurezza. Riusciranno le autorità a fermare

Una banda di ladri si è camuffata da operai Areti e ha rubato chili e chili di rame da una cabina elettrica in piazza Grazioli, tra una sede della polizia di Stato e un alloggio del Demanio in ai vertici della polizia, totalmente estranei ai fatti. Lì, la banda del rame avrebbe agito indisturbata. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, si fingono operai Areti e rubano "oro rosso" davanti agli uffici di polizia

Cerca Video su questo argomento: Roma Fingono Operai Areti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Areti non fornirà più l'illuminazione pubblica a Roma

Da romatoday.it: Stop all'affidamento diretto ad Areti del servizio di illuminazione pubblica a Roma. Entro il 31 dicembre 2025 il Comune dovrà cessare il rapporto con la società che fa parte del gruppo Acea e ...

Ecco il nuovo piano di Areti per illuminare meglio Roma. Costerà dieci milioni di euro

Riporta romatoday.it: Un piano da dieci milioni di euro per migliorare e ampliare il sistema di illuminazione di Roma. Lo ha annunciato Areti, società del Gruppo Acea, che gestisce la rete elettrica della Capitale.

Roma, travestiti da operai fingono

Segnala leggo.it: La messinscena era quasi perfetta, degna di un film. Qualcosa nei movimenti dei tre finti operai ha finito, però, per insospettire gli agenti della Polizia di Stato in transito nella zona ...