Roma scelto il nuovo allenatore | dopo Ranieri tocca a lui c'è la fumata bianca

La Roma ha scelto il suo nuovo condottiero: Gian Piero Gasperini. Dopo un periodo di incertezze, l'accordo è a un passo dalla formalizzazione. La sua esperienza e il suo gioco offensivo possono riportare entusiasmo a Trigoria, in linea con la crescente voglia di riscatto del calcio italiano. Non perdere l'occasione di scoprire come il nuovo allenatore potrà plasmare il futuro giallorosso!

L'accordo tra Gian Piero Gasperini e la Roma sembra ormai essere solo una questione di ore. Le parti sono vicinissime alla definizione dell'intesa e da Trigoria filtra grande ottimismo. Dopo giorni di riflessioni e tentennamenti, il tecnico piemontese avrebbe sciolto le riserve, aprendo la strada a un annuncio imminente. Il club giallorosso è pronto ad accogliere l'allenatore che ha trasformato l' Atalanta in una protagonista del calcio italiano ed europeo. Gasperini avrebbe scelto di rispettare la parola data ai Friedkin, rinunciando di fatto a ulteriori valutazioni o rilanci da parte di altri club, tra cui la Juventus, che aveva fatto un ultimo tentativo per riportarlo a Torino.

