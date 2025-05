Roma rapina a Trastevere | arrestato 24enne dopo inseguimento degli amici della vittima

Nel cuore pulsante di Roma, un'inseguimento da film ha portato all'arresto di un giovane ladro. Gli amici della vittima non si sono tirati indietro, correndo in aiuto e dimostrando che la solidarietà può fare la differenza anche nelle situazioni più critiche. Questo episodio, avvenuto a Trastevere, riflette un trend emergente: la comunità che si mobilita contro il crimine, ricordandoci che la sicurezza è una responsabilità condivisa.

Il giovane, fermato nei pressi di Ponte Sisto, ha tentato di fuggire dopo aver rubato una catenina. Roma, 30 maggio 2025 – Un tentativo di rapina in pieno centro si è concluso con l'arresto del responsabile grazie al pronto intervento degli amici della vittima. L'episodio è avvenuto sul lungotevere in zona Trastevere, nei pressi di Ponte Sisto, dove un giovane di 24 anni ha aggredito un coetaneo per strappargli una catenina. Il rapinatore, dopo aver avvicinato il gruppo di amici con la scusa dell'elemosina, ha afferrato uno di loro per la maglietta e l'ha colpito al petto per sottrargli il monile, dandosi poi alla fuga.