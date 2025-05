Roma non decolla il rinnovo di Svilar | richieste eccessive da parte dell’agente

La Roma è in un momento cruciale, con il rinnovo di Svilar che stenta a decollare a causa di richieste esorbitanti dell'agente. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la scelta del nuovo allenatore diventa fondamentale: Gasperini è in pole, ma la Juventus si fa avanti. La sfida ora è trovare l’equilibrio tra ambizioni e bilancio, in un calcio dove il Fair Play Finanziario pesa come un macigno. Sarà la volta buona per i giallorossi?

Con la stagione appena terminata, per programmare al meglio la prossima, l' obiettivo della Roma è quello di chiudere il prima possibile il discorso allenatore. Gasperini resta il principale nome per la panchina giallorossa, ma l'inserimento della Juventus e la questione Fair Play Finanziario avrebbero complicato la trattativa, con il tecnico dell'Atalanta che ha chiesto 48 ore di tempo per riflettere, lasso di tempo in cui con tutta probabilità incontrerà nuovamente anche la Dea. Situazione allenatore a parte, le prossime settimane saranno molto importanti anche per avviare i discorsi relativi al calciomercato, con la rosa giallorossa che ha necessariamente bisogno dell'inserimento di qualche tassello.

