Roma Mancini pupillo di Gasperini | punto fermo tra presente e futuro

La Roma guarda al futuro con ottimismo: Mancini, pupillo di Gasperini, si conferma un punto fermo nella difesa giallorossa. Con la qualificazione in Europa League, il club è pronto a investire su una rosa competitiva. In un calcio sempre più dinamico, la continuità è fondamentale. Sarà interessante vedere come questa scelta influenzerà le strategie di mercato, puntando a tornare tra le grandi d’Europa!

La stagione si è appena conclusa e la Roma ha strappato il pass per la prossima Europa League. I giallorossi hanno sfiorato l'impresa, andando vicini alla qualificazione in Champions League nell'arco dell'ultima giornata. L'obiettivo ora è quello di costruire una rosa quanto più competitiva possibile, in modo da rimanere nelle parti alte della classifica. Prima, però, i Friedkin dovranno scovare il profilo del nuovo allenatore, con Gian Piero Gasperini che risulterebbe essere il favorito. Il coach di Grugliasco dovrebbe dire addio nelle prossime ore all'Atalanta, dopo ben 9 anni di permanenza, e sarebbe pronto ad accettare un nuovo progetto tecnico.

Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League

Nel big match del lunedì sera, l'Atalanta trionfa 2-1 contro la Roma, conquistando aritmeticamente un posto nella prossima Champions League.

