Roma l’Arsenal piomba su Ndicka | la risposta del giocatore

Mentre il calciomercato della Roma fatica a decollare, Evan Ndicka si afferma come una delle stelle più ambite. Il giovane difensore ha rifiutato l'arsenal, dimostrando un attaccamento sorprendente ai colori giallorossi. Questo gesto non è solo una questione di contratto, ma riflette una crescente tendenza nel calcio: i giocatori cercano club che incarnino valori e ambizioni condivisi. Sarà la Roma a beneficiare di questa determinazione?

Il calciomercato della Roma è ancora in fase embrionale, in attesa della nomina ufficiale del nuovo allenatore. Tuttavia, qualcosa si muove anche senza operazioni in entrata o in uscita, soprattutto sul fronte delle conferme importanti. Una delle prime buone notizie arriva da Evan Ndicka, che – secondo quanto riportato dal Mirror – avrebbe declinato l’offerta dell’Arsenal, preferendo restare nella Capitale. Il centrale ivoriano era finito nel mirino di Mikel Arteta, affascinato dalla crescita esponenziale dell’ex Eintracht, ma Ndicka ha fatto sapere di voler continuare la sua avventura a Trigoria, dove ha conquistato fiducia e centralità nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it