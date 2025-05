Roma gruviera | ha le strade più pericolose d’Italia Un rapporto della Lega svela il disastro di Gualtieri

Roma, la capitale d'Italia, si trova ad affrontare una crisi delle infrastrutture stradali senza precedenti. Un rapporto della Lega rivela che le strade romane sono tra le più pericolose del paese, mettendo in luce l'inefficienza della gestione attuale. Gualtieri e il centrosinistra hanno centralizzato la manutenzione, ma a scapito della sicurezza dei cittadini. La questione non è solo locale: riflette un trend nazionale di scarsa attenzione alle infrastrutture. È tempo di agire!

«Altro che trasparenza e competenza: il centrosinistra in Campidoglio ha deciso di centralizzare la gestione della manutenzione stradale in favore di “Risorse per Roma”, società partecipata ma senza esperienza diretta né strutture operative diffuse sul territorio». L’ha detto Fabrizio Santori, capogruppo della Lega al Campidoglio, presentando in diretta Facebook un rapporto intitolato “ Dossier sulla manutenzione stradale a Roma: tra appalti poco trasparenti, fondi giubilari nel mirino e l’allarmante primato di pericolosità stradale “. In riferimento alla decisione della giunta Gualtieri sulla manutenzione delle strade, il consigliere comunale leghista ha sottolineato che quella del sindaco è «una scelta oscura che arriva mentre i numeri degli incidenti e dei danni parlano chiaro: Roma è ormai fuori controllo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it