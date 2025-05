Roma Gasperini si avvicina | Juventus in agguato

La Roma punta forte su Gian Piero Gasperini, avvicinandosi al sogno di una nuova era. Il summit a Firenze segna un passo decisivo per il club giallorosso, mentre la Juventus osserva da lontano, pronta a rispondere. Questo è un momento cruciale nel calcio italiano: l’assegnazione di nuovi allenatori potrebbe ridisegnare le gerarchie del campionato. La domanda è: può Gasperini trasformare la Roma in una protagonista assoluta?

La Roma fa sul serio per Gian Piero Gasperini. E non è più un semplice corteggiamento: nel cuore di Firenze, nel lussuoso resort a pochi passi dallo stadio Franchi, Dan Friedkin ha incontrato il tecnico piemontese per affidargli, formalmente, la guida tecnica del club per le prossime tre stagioni. Il summit si è svolto in un clima di grande cordialità e rispetto, con un faccia a faccia che ha coinvolto inizialmente anche Florent Ghisolfi e Claudio Ranieri, prima di lasciare spazio a una conversazione privata tra il presidente giallorosso e l’allenatore scelto per il futuro della panchina giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini si avvicina: Juventus in agguato

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Avvicina Juventus Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gasperini si avvicina alla Roma. Ma occhio alla Juve: è in agguato; Gasperini alla Juventus? Cosa c'è di vero e la trattativa con la Roma; Roma, obiettivo Gasperini: contatti positivi nelle ultime ore. Filtra cauto ottimismo; Roma, affondo per Gasperini: offerto un contratto fino al 2028. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Roma di Gasperini con Dybala al centro: fu lui a lanciarlo

Lo riporta corrieredellosport.it: Paulo Dybala si sta godendo le vacanze a New York tra passeggiate nei quartieri più iconici della Grande Mela, tour dei luoghi simbolo e partite a scacchi a Central Park. Un gioco che ama, tattico e s ...

Gasperini e Roma, l'accordo non è fatto: la Juve resta in agguato

Come scrive informazione.it: Mentre Antonio Conte , dopo aver declinato l’offerta della Juventus , viene presentato ufficialmente dal Napoli , il mercato degli allenatori continua a muoversi tra trattative, incontri e colpi di sc ...

Gasperini e Roma, l’accordo non c’è ancora: la Juve resta in agguato

Secondo informazione.it: Mentre Antonio Conte , dopo aver lasciato cadere ogni ipotesi di ritorno alla Juventus , viene ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Napoli , il mercato delle panchine continua a muoversi ...