Roma Gasperini sempre più vicino | ore decisive

Ore decisive per Gian Piero Gasperini alla Roma. L`allenatore, ormai sempre più lontano dalla panchina dell`Atalanta, sta sciogliendo gli ultimi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini-Roma, accordo vicino: le ultime

Scrive msn.com: Gasperini sì, no o forse. La situazione in casa Roma si tinge sempre più di giallo e dopo l`incontro di ieri tra i Friedkin e il tecnico, ...

Di Marzio: “Gasperini vicino alla Roma, ma la Juve…”

Da msn.com: Gianluca Di Marzio, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile approdo di Gasperini. L'articolo Di Marzio: “Gasperini vicino alla Roma, ma la Juve…” proviene da JuveNews ...