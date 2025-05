Roma Gasperini è a un passo dai giallorossi

Gian Piero Gasperini, l’artefice del miracolo Atalanta, sta per abbracciare una nuova sfida alla Roma. Dopo nove anni di successi e la storica vittoria in Europa League, il tecnico è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Questo passaggio potrebbe segnare l’inizio di un grande rinnovamento per i giallorossi, in cerca di una nuova identità. Riuscirà Gasperini a riportare la Roma ai vertici del calcio italiano?

Dopo nove anni culminati nella vittoria dell’Europa League nel 2024, Gian Piero Gasperini si prepara a concludere la sua avventura con l’ Atalanta: il tecnico di Grugliasco avrebbe informato il club bergamasco della volontà di interrompere il contratto con un anno d’anticipo, avendo accettato un’offerta triennale dalla Roma. Gasperini, che avrebbe ricevuto anche un interesse da parte della Juventus, ma avrebbe declinato, incontrerà la dirigenza nerazzurra entro la prossima settimana per definire una rescissione consensuale. Per la sua sostituzione, tra i possibili candidati ci sarebbero Raffaele Palladino che si è recentemente dimesso dalla Fiorentina, Igor Tudor, Stefano Pioli e Thiago Motta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Roma, Gasperini è a un passo dai giallorossi

