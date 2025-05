Roma-Gasperini c' è sì al matrimonio | i giallorossi hanno il nuovo allenatore

La Roma ha in pugno Gian Piero Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma-Gasperini, c'è sì al matrimonio: i giallorossi hanno il nuovo allenatore

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

