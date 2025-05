Roma-Gasperini c' è il sì al matrimonio | i giallorossi hanno il nuovo allenatore

La Roma ha trovato il suo nuovo condottiero: Gian Piero Gasperini. Il tecnico, fresco di accordo, rappresenta un cambio di rotta audace e ambizioso per i giallorossi, pronti a sognare in grande. Questo matrimonio arriva in un momento in cui il club cerca di rinvigorire le sue aspirazioni europee, cavalcando l'onda del rinnovato entusiasmo dei tifosi. Sarà interessante vedere come Gasperini metterà in campo la sua visione innovativa!

La Roma ha in pugno Gian Piero Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Claudio Ranieri. A 24 ore di distanza dalla conclusione dell'incontro andato in scena nel Collegio alla Querce, resort di lusso a Firenze, il tecnico piemontese ha dato il suo sì definitivo a sposare il progetto giallorosso. Il faccia a faccia con i Friedkin, alla presenza anche di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi, ha portato a qualche ora di riflessione. Ma Gasp ha poi rotto gli indugi e, secondo quanto filtra sia da Trigoria che dal suo entourage, sarà lui a sedere sulla panchina dello Stado Olimpico a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma-Gasperini, c'è il sì al matrimonio: i giallorossi hanno il nuovo allenatore

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus?

In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

