Roma entra in un bar per un malore e il proprietario la violenta

Un episodio agghiacciante scuote Roma: una donna entra in un bar per ricevere aiuto e trova solo violenza. Questo fatto non è isolato, ma parte di un trend preoccupante che mette in luce la crescente vulnerabilità delle donne in spazi pubblici. La questione della sicurezza femminile è più attuale che mai. Cosa stiamo facendo per proteggerle? L’episodio obbliga tutti a riflettere su come garantire un ambiente sicuro per tutti.

 Roma, 30 maggio 2025– I Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 28enne romano gravemente indiziato dei reati di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una 48enne romana. Ieri sera, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in viale Eritrea dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna nei pressi di un bar. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno individuato la 48enne, ferita al volto e in forte stato di agitazione, che riferiva di essere stata vittima di violenza sessuale all’interno dell’esercizio commerciale. Denunciava infatti che, entrata nel bar per un lieve malore, sarebbe stata costretta dal proprietario a seguirlo all’interno della cantina dove si sarebbe consumata la violenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La favola di Sulemana! Entra, segna e stende la Roma: l’Atalanta è in Champions League

Bergamo celebra un trionfo memorabile: l’Atalanta conquista la Champions League per la quinta volta sotto la guida di Gasperini.

Cerca Video su questo argomento: Roma Entra Bar Malore Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Roma, donna entra in un bar per un lieve malore e viene stuprata in cantina: arrestato il titolare del locale

Da ilmessaggero.it: I carabinieri della Stazione Salaria hanno arrestato un 28enne romano con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una 48enne romana. La segnalazione al 112 ...

Roma, 27enne muore per malore dopo festino a base di droga

Lo riporta tg24.sky.it: Un giovane georgiano di 27 anni è morto dopo aver assunto droga e alcol a una festa. E' accaduto giovedì notte a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia che indaga sulla vicenda, dopo la serata ...

Roma, ha un malore in strada: 40enne si accascia a terra e muore

Scrive msn.com: (Adnkronos) – Ha accusato un malore in strada, si è accasciato a terra ed è morto. E' accaduto la notte scorsa verso l'una in via dell’Acqua Bullicante, nel quartiere Torpignattara, a Roma.