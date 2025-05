Roma e Milano | manifestazioni di Pd M5S Avs Azione e Italia Viva per Gaza e contro l’antisemitismo

A Roma e Milano, il caldo clima di solidarietà si fa sentire con le manifestazioni del PD, M5S, AVS, Azione e Italia Viva, uniti per Gaza e contro l'antisemitismo. Ma c'è chi avverte: è più un'adesione simbolica che una partecipazione attiva. In un'epoca in cui la divisione sembra prevalere, il messaggio è chiaro: "unire, non dividere". Un invito a riflettere sul potere della comunità e sulla responsabilità di ognuno di

Alcuni esponenti hanno dichiarato che si tratta più di una adesione ad una causa piuttosto che di una vera partecipazione. Nonostante ciò, entrambe le iniziative in programma a favore di Gaza la prossima settimana saranno sostenute. L'impegno è forte su entrambi i fronti e il messaggio resta "unire, non dividere".

A Roma un municipio ha esposto la bandiera della Palestina: “Non possiamo più tacere su Gaza”

A Roma, un municipio ha deciso di esporre la bandiera della Palestina, sottolineando l'urgenza della situazione a Gaza.

msn.com scrive: Spiegano che si tratta più "di una adesione che di un partecipazione", ma che insomma sosterranno entrambe le iniziative in programma la prossima settimana: una a Milano e l'altra a Roma ...

Scrive gaeta.it: Due manifestazioni a Roma e Milano su Gaza vedono adesioni trasversali di esponenti pd, m5s, avs, Azione, Italia viva e Più Europa per unire le opposizioni contro la crisi e l’antisemitismo.

Come scrive quotidiano.net: Esponenti Pd aderiscono ai cortei del 6 e 7 giugno su Gaza, promossi da M5s, Avs, Iv e Azione a Roma e Milano.