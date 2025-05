Roma Dybala pedina chiave per il progetto Gasperini | rinnovo in vista?

Paulo Dybala, icona della Roma, si prepara a un futuro da protagonista sotto la guida di Gasperini. Mentre la Serie A si evolve verso un calcio più dinamico e offensivo, la "Joya" si conferma pedina chiave in questo progetto ambizioso. La sua capacità di illuminare il gioco è ciò che la squadra cerca per tornare a competere ai massimi livelli. Rinnovo in vista? La curiosità cresce!

Paulo Dybala si sta godendo qualche giorno di relax a New York insieme a Oriana Sabatini, ma i pensieri del numero 21 restano rivolti alla Roma. Dopo un'altra stagione vissuta tra lampi di classe e problemi fisici, la Joya è destinata a essere ancora un punto fermo della squadra, come riporta il Corriere dello Sport. Specialmente se sulla panchina giallorossa arriverà davvero Gian Piero Gasperini. Il tecnico ex Atalanta, atteso alla possibile firma con il club di Dan Friedkin, non ha mai nascosto la stima per il fantasista argentino. Anzi, fu proprio lui a lanciarlo in Serie A ai tempi del Palermo, quando un giovanissimo Dybala appena sbarcato dall'Argentina muoveva i primi passi nel calcio europeo.

Dybala leader silenzioso: a Bergamo da mental coach per spingere la Roma verso la Champions

Paulo Dybala, leader silenzioso e mental coach della Roma, ha scelto di non abbandonare i compagni in un momento cruciale della stagione.

