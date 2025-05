Roma così la Banda del rame ha colpito i vertici della polizia in pieno centro

La banda del rame colpisce ancora, ma stavolta ha superato ogni limite: il cuore di Roma, a pochi passi da Piazza Venezia, diventa teatro di un audace furto. Non solo un segnale inquietante per la sicurezza della capitale, ma anche un campanello d'allarme su come le periferie della criminalità possano insinuarsi nei luoghi più insospettabili. La sfida è lanciata: chi fermerà questa escalation? Rimanete sintonizzati.

A Roma li conoscono tutti come “La banda del rame”. Da settimane rubano il materiale dalle cabine elettriche per rivenderlo. Ma ora c’è un escalation. Perché l’ultimo loro colpo è andato a segno in una piazzetta del centro storico, vicino a Piazza Venezia. Proprio a ridosso di uno stabile dove vivono alcuni vertici della polizia italiana. E lo hanno fatto nonostante le telecamere puntate sull’ingresso e collegate con le forze dell’ordine. La squadra di finti elettricisti. La storia la racconta oggi Il Fatto Quotidiano. Sabato dieci maggio sulla piazzetta arriva un furgoncino. Sembra uno di quelli degli elettricisti manutentori. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Roma, così la “Banda del rame” ha colpito i vertici della polizia in pieno centro

