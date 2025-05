Roma capitale verde | all’Orto Botanico torna AND il progetto per studenti tra natura e creatività

Roma si conferma capitale verde, con l'evento finale di AND – Arte, Natura e Didattica, che trasforma l'Orto Botanico in un laboratorio di creatività. Il 6 giugno, studenti e docenti si riuniscono per celebrare il legame vitale tra giovani e natura. In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai centrale, questo progetto rappresenta un faro di speranza. Un'occasione imperdibile per scoprire come i ragazzi possano diventare i custodi del nostro pianeta!

Il 6 giugno, all’Orto Botanico di Roma, si celebra l’evento conclusivo della terza edizione di AND – Arte, Natura e Didattica, un progetto che punta tutto sulle nuove generazioni, sul loro legame con l’ambiente e sull’educazione alla sostenibilità. Dalle 11, l’Aranciera ospiterà studenti, docenti, giornalisti e istituzioni per una mattinata all’insegna della scoperta e del verde, con tante novità e sorprese. LEGGI ANCHE – ‘Suonare la città’, musica alla Garbatella e gran finale con Alvin Curran al Teatro Palladium In una città che vanta il 67% del territorio comunale coperto da parchi, giardini, ville storiche e aree naturali protette, il verde urbano non è solo uno scenario da cartolina, ma un vero e proprio patrimonio da conoscere, vivere e tutelare. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ortidea 2025 all'Orto Botanico di Roma

Sabato 24 e domenica 25 maggio, l'Orto Botanico di Roma ospita Ortidea 2025, una spettacolare mostra mercato di fiori e piante curata da Francesca Romana Maroni.

