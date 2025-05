Roma capitale dell’estate musicale | il ritorno del TIM Summer Hits 2025

Roma si prepara a diventare la capitale dell'estate musicale con il ritorno del TIM Summer Hits 2025! Quattro serate indimenticabili, oltre 80 artisti e l'incantevole Piazza del Popolo come palcoscenico. Dal 13 giugno su Rai 1, si accende una festa che celebra non solo la musica, ma anche la rinascita culturale della città. Quale artista ti farà ballare quest’estate? Non perdere questa occasione di vivere la magia!

Quattro serate, oltre 80 artisti e una location iconica: Piazza del Popolo si prepara a risuonare di musica e luci. In onda su Rai 1 dal 13 giugno, il grande show dell’estate prende forma. Con l’arrivo di giugno, Roma si trasforma ancora una volta nella culla della musica pop italiana. Il TIM Summer Hits 2025 torna con tutta la sua energia, pronto a segnare il ritmo dell’estate in una delle location più scenografiche del nostro Paese: Piazza del Popolo. Un palcoscenico monumentale che, dal 7 al 10 giugno, ospiterà quattro serate evento con una scaletta che racchiude il meglio della scena musicale italiana, dagli hitmaker ai nomi emergenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Roma, capitale dell’estate musicale: il ritorno del TIM Summer Hits 2025

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma

Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

