Roland Garros quando giocano Sinner e Cobolli Evitata la concomitanza con l’Inter | orari tv

Il Roland Garros si colora di azzurro! Sabato 31 maggio, occhi puntati su Jannik Sinner e Giulio Cobolli, che scenderanno in campo senza sovrapporsi alla finale di Coppa Italia dell'Inter. Un'accortezza che rende la giornata ancora più elettrizzante per i tifosi italiani! Seguire entrambi gli eventi è un'opportunità imperdibile: il tennis italiano è in crescita e questa sinergia potrebbe segnare un momento storico. Non perderti l'emozione!

Parigi, 30 maggio 2025 – Prosegue la marcia degli italiani al Roland Garros. Lorenzo Musetti, pur soffrendo, ha sconfitto Mariano Navone e Matteo Gigante e Jasmine Paolini stanno lottando per passare il turno, ma anche sabato 31 maggio ci sarà tanta Italia in campo nel terzo turno maschile. La fortuna per gli appassionati è che l'organizzazione ha evitato di mettere sia Jannik Sinner che Flavio Cobolli nella sessione serale, ovvero in concomitanza con al finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. Sarà un terzo turno tutto da seguire per due partite di alto livello e contro avversari di grande rispetto.

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

