Roland Garros Paolini vince ancora | raggiunti gli ottavi

Jasmine Paolini continua a brillare nel tennis, conquistando gli ottavi di finale al Roland Garros! Dopo una finale emozionante a Roma, la tennista toscana non si ferma e punta dritta alla vittoria parigina. Con nove vittorie consecutive, la sua determinazione è contagiosa e rispecchia un trend crescente del tennis femminile italiano. Il sogno di vederla in finale si fa sempre più concreto. Chi fermerà la sua corsa?

Paolini non ha alcuna intenzione di fermarsi, dopo la finale a Roma punta anche al successo in terra parigina. Jasmine Paolini si è presentata al terzo turno di qualificazione per il Roland Garros con otto vittorie consecutive alle spalle. Il filotto è salito a quota nove, ma tutti i suoi sostenitori sperano che possa salire almeno fino alla finale. Dopo aver alzato al cielo la coppa agli Internazionali d’Italia, infatti, Paolini punta al successo anche a Parigi. Nei primi due turni aveva affrontato Yuan e Tomljanovic, perdendo un solo set su cinque. Nel frattempo, ha vinto anche il primo match nel doppio con Sara Errani, percorso che proseguirà domani proprio contro Yuan, accompagnata da Lulu Sun. 🔗 Leggi su Sportface.it

Roland Garros 2025, tabellone femminile: Paolini all’esordio con la cinese Yuan

Al Roland Garros 2025, Jasmine Paolini prenderà il via nel tabellone femminile affrontando la cinese Yue Yuan al primo turno.

