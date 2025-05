Roland Garros Paolini non è perfetta ma supera Starodubtseva | è agli ottavi

Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, nonostante una prestazione altalenante! Con una vittoria in due set su Yuliia Starodubtseva, l’azzurra dimostra che a volte è la determinazione a fare la differenza. In un torneo che premia la resilienza, Paolini mette in mostra il suo carattere, un aspetto cruciale nel tennis odierno, dove la pressione è alle stelle. Il sogno di ripetere il successo degli Internazionali d'Italia continua!

Parigi, 30 maggio 2025 – Jasmine Paolini stacca il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros. La campionessa in carica degli Internazionali d'Italia ha sconfitto in due set Yuliia Starodubtseva, in un match con poca qualità da ambo le parti. La tennista azzurra è apparsa molto appannata specialmente nel primo set, dove ha perso ben due game al servizio in avvio, pur riuscendo a centrare in entrambi i casi i controbreak immediati. Tanti rimpianti per la rivale ucraina, che alla fine questo set lo perde per 6-4 e, nel secondo, sembra staccare la spina una volta incassato il primo break a suo sfavore (6-1).

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, Paolini non è perfetta ma supera Starodubtseva: è agli ottavi

Roland Garros, Jasmine Paolini è solida: batte Starodubceva in due set e vola agli ottavi

Roland Garros, Paolini agli ottavi di finale: battuta anche Starodubtseva

