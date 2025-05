Roland Garros Paolini agli ottavi dopo aver battuto Starodubceva in 2 set

Jasmine Paolini conquista gli ottavi di finale al Roland Garros, battendo con grinta l'ucraina Starodubceva in soli due set. Un risultato che non solo mette in luce il talento dell'azzurra, ma riflette anche la crescente competitività del tennis femminile italiano. Mentre il mondo sportivo si ferma per seguire le gesta delle nostre atlete, Paolini dimostra che l'azzardo e la passione possono portare lontano. Non perderti i suoi prossimi match!

(Adnkronos) – Vittoria per Jasmine Paolini al terzo turno del Roland Garros sul campo in terra battuta del centrale di Parigi, lo Philippe-Chatrier. L'azzurra, numero 4 al mondo, supera in due set l'ucraina Julija Starodubceva, numero 81 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. L'italiana, agli . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Roland Garros, Paolini agli ottavi dopo aver battuto Starodubceva in 2 set

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Paolini Agli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis: Jasmine Paolini al Roland Garros per inseguire il sogno di vincere uno Slam; Paolini e il sogno del primo Slam: perché a Parigi può essere il suo anno; Paolini, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Roland Garros, i risultati del primo turno giocato domenica 25 maggio: Musetti e Paolini ok, Sonego k.o al 5° set. Omaggio per Nadal. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros, Paolini agli ottavi dopo aver battuto Starodubceva in 2 set

msn.com scrive: (Adnkronos) - Vittoria per Jasmine Paolini al terzo turno del Roland Garros sul campo in terra battuta del centrale di Parigi, lo Philippe-Chatrier. L'azzurra, numero 4 al mondo, supera in due set l'u ...

Roland Garros, Jasmine Paolini è solida: batte Starodubceva in due set e vola agli ottavi

Lo riporta msn.com: 6-4, 6-1 è il punteggio con cui Jasmine Paolini vince la gara contro Julija Starodubceva: l'azzurra approda agli ottavi di finale del Roland Garros ...

Paolini agli ottavi al Roland Garros: Starodubtseva battuta in due set

Secondo sport.sky.it: Nona vittoria consecutiva per Paolini che batte in due set l'ucraina Starodubtseva e raggiunge gli ottavi a Parigi per il secondo anno consecutivo. Jasmine tornerà in campo domenica contro Pera o ...