Roland Garros Musetti supera anche Navone | strappato il pass per gli ottavi

Matteo Musetti conquista gli ottavi di finale del Roland Garros, dimostrando una straordinaria crescita nel circuito. Dopo aver superato avversari di calibro, il giovane tennista italiano continua a infiammare gli spalti parigini. Con un mix di audacia e tecnica, Musetti rappresenta la nuova generazione del tennis italiano, pronta a conquistare il mondo. Il suo cammino è solo all'inizio: riuscirà a portare a casa un sogno?

Matteo Musetti strappa il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros: battuto in quattro set Mariano Navone. Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo le due convincenti vittorie contro il tedesco Hanfmann e il colombiano Galan, l’azzurro non si ferma e piega anche l’argentino Mariano Navone, numero 97 del ranking ATP. Nonostante l’ottimo momento, Musetti cede il primo set del suo torneo a Navone e fatica a rimontare contro un avversario terraiolo. Le qualitĂ del tennista italiano sono però emerse nel corso del match:: 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 dopo 3 ore e 28 minuti di pura battaglia, con Musetti che accede al quarto turno di Parigi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros 2025, Musetti agli ottavi: battuto Navone in 4 set

Lorenzo Musetti vive una giornata non brillante, ma supera Navone in rimonta ed è agli ottavi al Roland Garros

Musetti batte Navone 4-6 6-4 6-3 6-2, a breve Gigante-Shelton e Paolini-Starodubceva

