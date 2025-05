Roland Garros Musetti agli ottavi Navone battuto in quattro set

Lorenzo Musetti continua a incantare al Roland Garros, conquistando gli ottavi dopo una rimonta avvincente contro Mariano Navone. Da un inizio in salita a una vittoria convincente, il talento toscano dimostra che la resilienza è la chiave nel tennis moderno. Questa performance potrebbe segnare l'inizio di un'autentica corsa verso il titolo. Gli appassionati non possono perdere di vista il suo cammino: sarà lui il futuro del tennis italiano?

Parigi, 30 maggio 2025 – Lorenzo Musetti approda agli ottavi del Roland Garros, grazie alla vittoria sull'argentino Mariano Navone, numero 97 del ranking, col punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. Perso il primo set, il toscano n.7 al mondo ha trovato il suo gioco e dalla seconda partita ha proceduto spedito nella rimonta, chiudendo il match in poco meno di tre ore e mezza. Al prossimo turno affronterà il vincente della sfida Halys-Rune. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Musetti agli ottavi. Navone battuto in quattro set

