Roland Garros l’Ital-tennis tenta il colpo | piazzare tre rappresentanti negli ottavi di finale

Il Roland Garros 2025 si accende con la sesta giornata, e l'Italia del tennis punta a brillare come non mai! Con tre azzurri in lizza per gli ottavi, il clima è elettrico. Questo tentativo di portare una squadra italiana così forte nei quarti riflette un trend crescente nel tennis nazionale, dove giovani talenti e esperienza si fondono. Riusciranno i nostri campioni a scrivere una nuova pagina di storia? Restate sintonizzati!

Sesta giornata di incontri che ha inizio nel Roland Garros 2025. Day-6 dedicato agli incontri validi per il terzo turno della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta del tabellone femminile. In casa Italia si ha nel mirino qualcosa di significativo, ovvero provare a piazzare tre rappresentanti agli ottavi di finale. Oggi, saranno impegnati Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini. Sarà il toscano il primo a scendere in campo. Sul Suzanne-Lenglen, la testa di serie n.8 affronterà l’argentino Mariano Navone. Una partita in cui Lorenzo è favorito, ma da non sottovalutare per le qualità sul rosso del sudamericano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros, l’Ital-tennis tenta il colpo: piazzare tre rappresentanti negli ottavi di finale

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

