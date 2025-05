Roland Garros Jasmine Paolini è solida | batte Starodubceva in due set e vola agli ottavi

Jasmine Paolini brilla al Roland Garros, battendo Julija Starodubceva con un secco 6-4, 6-1. La solidità mostrata dall'azzurra non è solo una vittoria, ma un chiaro segnale della rinascita del tennis italiano, sempre più protagonista sui campi internazionali. Paolini si guadagna così un posto negli ottavi, dove l'attesa cresce e le speranze di tutti noi si intensificano. Chi sarà il prossimo avversario? La sfida è appena iniziata!

6-4, 6-1 è il punteggio con cui Jasmine Paolini vince la gara contro Julija Starodubceva: l'azzurra approda agli ottavi di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, Jasmine Paolini è solida: batte Starodubceva in due set e vola agli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Jasmine Paolini Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tennis: Jasmine Paolini al Roland Garros per inseguire il sogno di vincere uno Slam; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Paolini-Starodubtseva al terzo turno: quando si gioca e dove vederla; Paolini-Starodubtseva, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Paolini agli ottavi al Roland Garros: Starodubtseva battuta in due set

Come scrive sport.sky.it: Nona vittoria consecutiva per Paolini che batte in due set l'ucraina Starodubtseva e raggiunge gli ottavi a Parigi per il secondo anno consecutivo. Jasmine tornerà in campo domenica contro Pera o ...

Paolini-Starodubtseva, diretta live Roland Garros terzo turno: partenza incerta di Jas

Riporta sport.virgilio.it: Diretta live del match di terzo turno del Roland Garros tra Jasmine Paolini e Yuliia Starodubtseva, con l'azzurra che va a caccia del pass per gli ottavi ...

LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Di ...