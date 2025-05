Roland Garros i 5 look più glamour | Sinner bocciato

Roland Garros non è solo tennis, ma anche moda! Mentre Jannik Sinner ha deluso le aspettative, altre star hanno rubato la scena con look indimenticabili. Dai vestiti audaci di ogni colore ai dettagli eleganti che raccontano storie di passione e stile, questi outfit sono diventati protagonisti sui social. Scopri i 5 look più glamour che stanno facendo parlare di sé, trasformando il campo in una vera passerella!

Jannik Sinner ha fatto flop, mentre loro hanno incassato un sacco di applausi: ecco 5 kit iconici da Roland Garros che non dimenticheremo mai. I meme, nel corso della partita d’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros dello scorso lunedì, si sono letteralmente sprecati. Qualche secondo dopo il suo ingresso in campo, i social network, in particolar modo il sempre spietato X, era già pieno zeppo di collage, di battutine e di osservazioni estremamente pungenti sul numero 1 del mondo. Non proprio su di lui, in realtà, ma sul kit che ha sfoggiato in occasione del torneo del Grande Slam. Lo avevamo lasciato in total black, elegantissimo e sofisticato, e lo abbiamo ritrovato con indosso una tenuta alquanto sgargiante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Roland Garros, i 5 look più glamour: Sinner bocciato

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Secondo ilveggente.it: Sinner ha toppato, meglio rifarsi gli occhi: ecco i 5 look più glamour che siano mai stati sfoggiati al Roland Garros.

