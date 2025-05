Roland Garros gran rimonta di Musetti | Navone battuto in 4 set

Lorenzo Musetti ha fatto vibrare il Philippe Chatrier con una spettacolare rimonta, superando Mariano Navone in quattro set. Dopo un inizio in salita, il giovane talento italiano ha mostrato la sua tenacia e le sue abilità , conquistando il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2. Questa vittoria non solo segna un passo importante per lui, ma rappresenta anche la rinascita del tennis italiano nel panorama internazionale. L’eccitante corsa di Musetti a Par

Sotto di un set, Lorenzo Musetti ha rimontato Mariano Navone imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 volando agli ottavi di finale del Roland Garros.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

