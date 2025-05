Roland Garros day 5 | Sinner impeccabile nell’ultima volta di Gasquet

Giornata emozionante al Roland Garros! Jannik Sinner ha messo in mostra la sua classe, salutando Richard Gasquet, uno dei rovesci più iconici del tennis. Mentre la Francia si affida al giovane Fils, Cobolli si dimostra un avversario ostico per Arnaldi. E Djokovic? Sempre letale contro Moutet. Questo torneo è una vera vetrina per il futuro del tennis! Non perdere la diretta a TennisMania alle 8:30!

Uno dei rovesci più riconoscibili della sua generazione saluta il centrale di Parigi, di fronte al n. 1 del mondo, nel derby tra ex Piatti boys. La Francia si aggrappa a Fils. Cobolli troppo solido per Arnaldi. Djokovic disinnesca Moutet. Vi aspettiamo alle 8:30, in diretta a TennisMania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros day 5: Sinner impeccabile nell’ultima volta di Gasquet

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

