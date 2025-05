Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 30 maggio | orari programma tv

Oggi, 30 maggio, il Roland Garros 2025 esplode con i terzi turni, e gli italiani sono pronti a far sentire la loro voce! Lorenzo Musetti in campo contro Mariano Navone rappresenta solo l'inizio di una giornata ricca di emozioni. Con un tennis che continua a conquistare fan e appassionati, sarà interessante vedere come i nostri giocatori si confronteranno con le stelle internazionali. Non perdere l'occasione di seguire queste sfide!

Tempo di terzi turni a Parigi. Il Roland Garros comincia a entrare seriamente nel vivo, e c’è ancora parecchio in casa Italia da tenere in considerazione. Il tutto non soltanto parlando di singolare, ma anche guardando oltre, in quota doppio. La giornata inizia subito, con Lorenzo Musetti che va a sfidare l’argentino Mariano Navone per andare agli ottavi. C’è una questione particolare, perché i due si erano già trovati di fronte a Parigi, ma versione olimpica, a livello di secondo turno un anno fa. Poi ci sarà Jasmine Paolini sul Court Philippe Chatrier, che calca per la seconda volta di fila quest’anno: c’è da disinnescare la lucky loser in ascesa Yuliia Starodubtseva, continuatrice di un’ottima eredità del tennis ucraino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (30 maggio): orari, programma, tv

