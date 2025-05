Roland Garros 2025 Sabalenka e Swiatek approdano agli ottavi

Il Roland Garros 2025 si fa sempre più avvincente! Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, due titane del tennis femminile, avanzano agli ottavi, confermando la loro leadership nel circuito. Con l'attenzione puntata su questa sfida tra potenza e tecnica, gli appassionati non possono perdersi la partita tra Elina Svitolina e Jasmine Paolini. Chi si aggiudicherà il titolo? La tensione è palpabile, e il torneo promette sorprese entusiasmanti!

I match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone caratterizzano il programma del venerdì della prima settimana del torneo femminile del Roland Garros. Avanzano agli ottavi la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, vincitrice dello scorso anno. Sarà Elina Svitolina a sfidare Jasmine Paolini negli ottavi di finale. La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, liquida 6-2 6-3, in un’ora e ventuno minuti, la serba Olga Danilovic. Elina Svitolina, testa di serie numero 12, batte 7-6(5) 7-6(5) l’americana Bernarda Pera e guadagna la sfida del prossimo turno contro la vincitrice degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Sabalenka e Swiatek approdano agli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Sabalenka Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Sorteggio femminile Roland Garros: Paolini pesca male, è nella metà di tabellone di Sabalenka e Swiatek; Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari; Il tabellone femminile del Roland Garros 2025: Paolini nella metà di Sabalenka e Swiatek; Tabellone Roland Garros femminile 2025: tutte le sfide e gli incroci sulla terra rossa di Parigi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roland Garros 2025, Sabalenka e Swiatek approdano agli ottavi

Lo riporta oasport.it: I match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone caratterizzano il programma del venerdì della prima settimana del torneo femminile del ...

Roland Garros - Aryna Sabalenka non trema, Qinwen Zheng a gonfie vele: sono agli ottavi

Da eurosport.it: TENNIS, ROLAND GARROS - Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng volano agli ottavi di finale del Roland Garros senza perdere un set. La numero 1 del mondo domina Danilov ...

Roland Garros: Sabalenka batte Danilovic in 2 set e va a ottavi

Segnala msn.com: Aryna Sabalenka ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros, battendo per 6-2, 6-3 la serba Olga Danilovic. La numero uno al mondo non ha avuto difficoltà contro la n.34, chiudendo il match in ...