Roland Garros 2025 Paolini conquista gli ottavi di finale | battuta Starobudceva per 6-4 6-1

Jasmine Paolini brilla al Roland Garros 2025, raggiungendo gli ottavi di finale dopo una convincente vittoria su Starobudceva. Un'altra prova di forza per l'azzurra, che si unisce a Lorenzo Musetti in un torneo che sta facendo sognare l'Italia. Con la freschezza degli Internazionali d’Italia ancora viva, Paolini punta a scrivere pagine indimenticabili nella storia del tennis. Riuscirà a superare il prossimo ostacolo? La suspense è alle stelle!

Parigi, 30 maggio 2025 – Anche Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Si aggiunge a Lorenzo Musetti (leggi qui), qualificazioni di giornata, e punta a grandi traguardi. La campionessa degli Internazionali d'Italia a Roma batte l'ucraina Starobudceva per 6-4, 6-1. Un doppio set vincente per l'Azzurra che ora attende un'avversaria per il prossimo turno. Sul cammino l'americana Pera o l'ucraina Svitolina.

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, Paolini non è perfetta ma supera Starodubtseva: è agli ottavi

LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Roland Garros 2025, Paolini batte Starodubceva e conquista gli ottavi

