Roland Garros 2025 Paolini batte Starodubceva e conquista gli ottavi

Jasmine Paolini brilla al Roland Garros 2025, conquistando gli ottavi con una convincente vittoria su Julija Starodubceva. Il punteggio di 6-4, 6-1 evidenzia la sua determinazione e talento. Questo trionfo non è solo un passo avanti nel torneo, ma anche un simbolo dell'emergere di nuove stelle nel tennis femminile, in un momento in cui le atlete italiane si fanno sempre più strada nel panorama internazionale. Chi sarà il prossimo ostacolo?

Jasmine Paolini liquida in due set senza troppi affanni l’ucraina Julija Starodubceva con il punteggio di 6-4 6-1 e approda agli ottavi di finale del Roland Garros. AffronterĂ la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina, numero 14 del ranking e la statunitense Bernarda Pera, 83esima al mondo Dopo un primo set equilibrato Jasmine dilaga nel secondo. Nel primo set dopo quattro game con altrettanti break da parte delle due sfidanti, l’azzurra passa sul 3-2. Le due mantengono il servizio ma sul 5-4 la tennista di Bagni di Lucca porta a casa il set con un dritto vincente. Poi nel secondo set Starodubtseva arranca: un doppio fallo le costa il break del 3-1 e a quel punto Jasmine ha la partita in mano e la conduce in porto fino al 6-1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Paolini batte Starodubceva e conquista gli ottavi

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros 2025 Paolini Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Tennis: Jasmine Paolini al Roland Garros per inseguire il sogno di vincere uno Slam; Paolini al 3° turno del Roland Garros: Tomljanovic battuta 6-3, 6-3; Roland Garros, sorpresa Gigante: battuto Tsitsipas - Gigante: Ho lavorato tanto; LIVE! Day 4: subito Musetti e Paolini, attesa per Alcaraz e Swiatek. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roland Garros: Paolini soffre all’inizio poi prende le misure a Starodubtseva. Agli ottavi con Svitolina o Pera

Segnala ubitennis.com: Tennis - Roland Garros | L’azzurra risente delle condizioni climatiche diverse rispetto ai primi turni, poi ritrova il consueto feeling e vince con autorità ...

Jasmine Paolini avanti tutta! Si sbarazza di Starodubtseva ed è agli ottavi del Roland Garros

oasport.it scrive: Jasmine Paolini prosegue il suo cammino al Roland Garros 2025. Senza troppi patemi, la finalista della passata edizione accede agli ottavi di finale dopo ...

LIVE Paolini-Starodubtseva 6-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurra conquista il primo set

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NAVONE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-SHELTON (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Di ...