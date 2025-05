Roland Garros 2025 Musetti agli ottavi | battuto Navone in 4 set

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale a Roland Garros 2025, dimostrando di avere il cuore e la determinazione necessari per affrontare le sfide del grande tennis. Dopo un inizio in salita, ha ribaltato il match contro Mariano Navone con una performance straordinaria, chiudendo con un ace che ha fatto esplodere il pubblico. Mentre gli occhi sono puntati su di lui, il tennis italiano continua a brillare, in attesa di Matteo Gigante. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Lorenzo Musetti supera l’argentino Mariano Navone al terzo turno di Roland Garros e vola agli ottavi di finale. L’italiano ha ceduto il primo set 4-6 per poi vincere 6-4 al secondo, 6-3 al terzo e 6-2 al quarto set chiudendo con un ace dopo 3 ore e 25 minuti di gioco. Alle 15 tocca a un altro azzurro, Matteo Gigante che se la vede con l’americano Ben Shelton.  Musetti-Navone, la cronaca della partita . Primo set: 6-4 Navone Sul campo Suzanne Lenglen Lorenzo Musetti parte male. Il primo set è in salita per il carrarino che patisce il gioco regolare da fondo e potente di Mariano Navone, con una prestazione fallosa da parte del carrarino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Musetti agli ottavi: battuto Navone in 4 set

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

