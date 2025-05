Rockin’1000 i Negrita e Piero Pelù nel cast delle due serate evento di Cesena

L'energia del rock si prepara a esplodere a Cesena con il Rockin’1000 – 10 Years Celebration! In scena, non solo i mitici Negrita e Piero Pelù, ma mille musicisti uniti per un evento che celebra la potenza della musica dal vivo. Questo concerto straordinario rappresenta un trend crescente: l'amore per le esperienze condivise. Non perdere l'occasione di vivere un'emozione unica, dove la musica diventa un legame indissolubile!

Si accendono i riflettori sull’attesissimo evento Rockin’1000 – 10 Years Celebration, anche i Negrita e Piero Pelù nella line up. Si accendono i riflettori sull’attesissimo evento Rockin’1000 – 10 Years Celebration, la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille musicisti che suoneranno all’unisono, in un concerto della durata di due ore, i brani più iconici della storia del rock. Si arricchisce il cast d’eccezione delle due date evento di sabato 26 e domenica 27 luglio allo Stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena: i Negrita e Piero Pelù si aggiungono alla line up del 26 luglio insieme ai Negramaro e ai Fast Animals and Slow Kids, che si esibiranno, invece il 27 luglio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Rockin’1000, i Negrita e Piero Pelù nel cast delle due serate evento di Cesena

'Rockin’1000 - 10 Years Celebration', i Negrita e Piero Pelù si aggiungono al cast dell’evento al Manuzzi

In arrivo un evento imperdibile: la "Rockin'1000 - 10 Years Celebration" promette di essere una festa indimenticabile! Con l'aggiunta di Negrita e Piero Pelù, il palco del Manuzzi si trasformerà in un'esplosione di energia rock.

Cerca Video su questo argomento: Rockin 1000 Negrita Piero Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

SAOR: 3 date in Italia ad Ottobre; ARCANUM FEST: line up della prima giornata della terza edizione; NAD SYLVAN: guarda il video di Monumentata, title-track del nuovo album. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rockin'1000 a Cesena con Negramaro, Negrita e Piero Pelù

Secondo msn.com: (ANSA) - CESENA, 30 MAG - Si arricchisce il cast dell'evento 'Rockin'1000 - 10 Years Celebration', la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille musicisti che suoneranno all'unis ...

Rockin’1000: i Negrita e Piero Pelù tra gli ospiti dei concerti per il decennale a Cesena

Da billboard.it: In arrivo Rockin’1000, 10 Years Celebration, l’evento che celebra il decimo anniversario di una delle più grande rock band del mondo ...

Rockin’ 1000 a Cesena il 26 luglio con Negrita e Piero Pelù, il 27 luglio con Negramaro e Fast Animals and Slow Kids

Come scrive corriereromagna.it: Si accendono i riflettori sull’attesissimo Rockin’1000 - 10 Years Celebration, la festa organizzata dalla più grande rock band del mondo con mille ...