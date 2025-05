Rocchi alla Viterbese di Salaris per 10 anni a oltre 140mila euro è ufficiale

La Viterbese si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la sub-concessione dello stadio Enrico Rocchi. Un accordo decennale che non solo rafforza il legame tra la squadra e la città, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare il calcio locale. Con un investimento di oltre 140mila euro, la società di Paolo Salaris punta a creare un futuro vincente. Sarà interessante vedere come questa sinergia influenzerà il panorama sportivo regionale!

È stata ufficializzata questa mattina, con apposita delibera di palazzo dei Priori, la sub-concessione dello stadio comunale Enrico Rocchi alla Viterbese. L'affidamento avrà una durata decennale. La società, guidata da Paolo Salaris, verserà nelle casse comunali un canone annuo di 14mila 400.

Rocchi alla Viterbese di Salaris per 10 anni: "premiati" gli investimenti, tra cui il sintetico

Il Rocchi alla Viterbese per un decennio: oggi in Comune si sono esaminati i progetti presentati dalla società di Paolo Salaris, riguardanti il bando per la gestione dello stadio comunale.

