rocca corte conti verificherà su expo osakasono sereno

In un momento in cui la trasparenza è al centro del dibattito pubblico, il presidente Rocca rassicura i cittadini sulla gestione dei fondi europei per l'Expo di Osaka. La Corte dei Conti avrà il compito di fare chiarezza, sottolineando la responsabilità nell’uso delle risorse. Un tema cruciale, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso l'integrità dei finanziamenti pubblici. La serenità di Rocca invita a riflettere: quanto è importante garantire fiducia nei progetti fut

"Io sono sereno. La Corte dei Conti verificherà. Ma voglio dire ai cittadini che si tratta di fondi europei dedicati all'internazionalizzazione e non è stato sottratto un euro alla sanità o ai servizi per i cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'Aria che Tira su La7, in merito all'apertura del fascicolo di indagine da parte della Corte dei Conti per la trasferta della Regione Lazio all'Expo di Osaka. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rocca, Corte Conti verificherà su Expo Osaka,sono sereno

