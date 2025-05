Roberto Pruzzo alla vigilia di Inter-Psg | Inzaghi merita la Champions

Roberto Pruzzo, storico attaccante, si pronuncia sulla finale di Champions League: "Inzaghi merita di vincere". Con un’Inter pronta a sfidare il PSG, le aspettative sono alle stelle. Mentre il calcio italiano cerca una nuova riscoperta dopo anni di alti e bassi, le parole di Pruzzo possono essere il segnale di un cambiamento in arrivo. Chi crederà in Inzaghi, vedrà brillare nuove stelle nel firmamento calcistico. Tifiamo tutti per l'Inter!

Un Roberto Pruzzo con le idee molto chiare: “Inzaghi merita la Champions, tifiamo tutti Inter contro il Psg”. L’ex bomber della Roma in queste ore ha tracciato a Civitanova Marche (ai nostri microfoni) un piccolo pronostico sulla finale di Champions League. L’ex bomber della Roma ha analizzato anche il futuro delle panchine romane, senza “risparmiare” un elogio al CT della Nazionale Italiana di Calcio Luciano Spalletti. Scopriamo cosa ci ha detto Roberto Pruzzo, incontrato presso Eurosuole Forum in occasione della cena di gala che ha celebrato il grande Renato Cesarini (‘creatore’ Zona Cesarini). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Roberto Pruzzo alla vigilia di Inter-Psg: “Inzaghi merita la Champions”

