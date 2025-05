Roberto Gualtieri aumenti a pioggia a 6mila dipendenti

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri sorprende ancora con aumenti a pioggia per 6.000 dipendenti comunali. Un gesto che mette in luce un trend sempre più forte: la valorizzazione del pubblico impiego in un periodo di crisi economica. È interessante notare come investire nel personale possa riflettersi positivamente sui servizi alla cittadinanza. E mentre i cittadini attendono cambiamenti tangibili, Gualtieri si conferma un "sindaco d'oro".

A Roma c'è un sindaco d'oro. Con una botola speciale da dove preleva soldi per le comunità da soddisfare. Pensavamo che si fosse fermato, nella sua immensa generosità , col finanziamento delle eurospese di piazza del Popolo. Macché, Roberto Gualtieri tratta come sui nipoti prediletti qualche migliaio di dipendenti comunali - 6.000 anche se sono molti di più - ai quali elargisce soldi in quantità industriale. E così ci saranno buste paga più pesanti per quasi seimila lavoratori del Campidoglio. Quando l'Istat scodellerà le cifre dei redditi più alti la sinistra potrà dire che è tutto merito di Gualtieri.

Roberto Gualtieri, Virginia Raggi insiste: "Giustifichi i soldi"

Virginia Raggi non lascia spazio all'indifferenza e chiede chiarimenti al sindaco Roberto Gualtieri sulle spese della manifestazione “per l’Europa” di marzo.

